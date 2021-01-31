Гент и Андерлехт не выявили сильнейшего в матче 23-го тура чемпионата Бельгии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 23-й тур

Андерлехт – Гент – 0:0

Гент вышел на поле без украинцев в стартовом составе, чем откровенно удивил поклонников, ведь Яремчук является одной из главных звезд команды. Отсутствие ведущего форварда отразилась на результативности – команды так и не забили до конца встречи. Добавим, что Безус появился на поле на 75 минуте.

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Неофициальная страница Гента в твиттере объяснила, почему Яремчук не попал даже в заявку команды – украинец получил повреждение квадрицепса.

После этой ничьей "буйволы" набрали 32 очка и остались двенадцатыми, Андерлехт с 38 пунктами расположился на пятом месте.

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