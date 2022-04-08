Первый поединок 1/4 финала Лиги конференций между Будё-Глимт и Ромой завершился толкотней в раздевалке, о чем рассказал Лоренцо Пеллегрини. Римляне уже обратились в УЕФА.

"Случилось что-то действительно неприятное. Их наставник напал на нашего тренера вратарей. Сначала он сказал ему несколько слов, а потом физически атаковал. Это неприемлемо для соревнований и фейр-плей. Мы приезжаем с уважением, однако такое поведение оскорбляет Рому, игроков и персонал. Это позор.

Очередная неудача Моуринью в видеообзоре матча Будё-Глимт – Рома – 2:1

Однако это не должно быть оправданием, ведь через неделю будет битва, которую мы хотим выиграть. Честно говоря, меня до сих пор трясет от того, что я увидел, абсолютный позор. Теперь мы хотим отправить Будё домой также и потому, что произошло за пределами поля", – цитирует Пеллегрини Sky Sport Italia .

Норвежская полиция уже допросила наставника Кьетиля Кнутсена, тренера голкиперов Ромы Нуну Сантуша и футболистов, ставших свидетелями толчеи. Проанализировав все, правоохранители подтвердили факт стычки, но дальнейшего расследования не будет.

Несмотря на это, есть большая вероятность, что УЕФА откроет дисциплинарное производство. Рома уже обратилась с соответствующей просьбой.

Ответный матч за выход в полуфинал Лиги конференций между итальянской и норвежской командами запланирован на следующий четверг, 14 апреля.