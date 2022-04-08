Очередная неудача Моуринью в видеообзоре матча Будё-Глимт – Рома – 2:1
09:41 - Читати українською
Будё-Глимт обыграл Рому в первом четвертьфинале Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
56’ Ульрик Салтнес
89’ Уго Ветлесен
56’ Ульрик Салтнес
89’ Уго Ветлесен
Римляне уже встречались в этом сезоне с Будё на групповом этапе – ничья 2:2 и поражение 6:1. Теперь судьба свела команды в четвертьфинале.
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Счет в первом матче открыл Пеллегрини, прошив Хайкина. Уже во втором тайме Салтнес сравнял ситуацию на табло, а Ветлесен на последних мгновениях вырвал победу.
1:2 – подопечные Жозе Моуринью уже третий раз не могут победить Будё-Глимт. Ответный матч запланирован на следующий четверг, 14 апреля.
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