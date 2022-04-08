Перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій між Буде-Глімт та Ромою завершився штовханиною у роздягальні, про що розповів Лоренцо Пеллегріні. Римляни вже звернулись в УЄФА.

"Сталось щось дійсно неприємне. Їхній наставник напав на нашого тренера воротарів. Спочатку він сказав йому дещо, а потім фізично атакував. Це неприйнятно для змагань та фейр-плею. Ми приїжджаємо з повагою, проте така поведінка ображає Рому, гравців та персонал. Це ганьба.

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Однак, це не повинно бути виправданням, адже через тиждень буде битва, яку ми хочемо виграти. Чесно кажучи, мене досі трясе від того, що я побачив, абсолютна ганьба. Тепер ми хочемо відправити Буде додому також і через те, що сталось поза межами поля", – цитує Пеллегріні Sky Sport Italia.

Норвезька поліція вже допитала наставника К'єтіля Кнутсена, тренера голкіперів Роми Нуну Сантуша і футболістів, які стали свідками штовханини. Проаналізувавши все, правоохоронці підтвердили факт сутички, але подальшого розслідування не буде.

Попри це, є велика ймовірність що УЄФА відкриє дисциплінарне провадження. Рома вже звернулась з відповідним проханням.

Матч-відповідь за вихід у півфінал Ліги конференцій між італійською та норвезькою командами запланований на наступний четвер, 14 квітня.

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