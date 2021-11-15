Поттер вместе с Билли Ридом и Бруно Салтором провели одну ночь на улице в рамках акции The Big Sleep Out ("Большая ночевка на улице"). Акция призвана обратить внимание на проблемы бездомных и помочь собрать средства для них, сообщает официальный сайт Брайтона.

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"У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, как это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз сможешь поесть. Относительно беспризорных невероятная стигматизация. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке", – приводит слова Поттера пресс-служба клуба.

Добавим, что Брайтон занимает 7 место в чемпионате, имея 17 очков после 11 туров.

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