Доминик Калверт-Льюин и Том Дэвис / Instagram

Калверт-Льюин регулярно удивляет нестандартными образами. Он наравне с партнером по Эвертону Дэвисом считается главным "модником" английского футбола.

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Доминик снялся для обложки журнала Arena Homme+ и просто шокировал своим видом. Рубашка в горошек, блейзер, галстук и клешные шорты, похожие на юбку.

Такой образ школьницы вызвал огромный резонанс в сети. Кто-то не понял лук Доминика, кто-то наоборот хвалит его за смелость самовыражения.

Калверт-Льюин в двух предыдущих сезонах становился лучшим бомбардиром Эвертона в АПЛ, нынешний чемпионат начал с трех голов в трех турах, однако затем получил травму.