Поттер разом з Біллі Рідом та Бруно Салтором провели одну ніч на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці"). Акція покликана звернути увагу на проблеми безпритульних та допомогти зібрати кошти для них, повідомляє офіційний сайт Брайтона.

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"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що на тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу зможеш поїсти. Щодо безпритульних неймовірна стигматизація. Це одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", – наводить слова Поттера прес-служба клубу.

Додамо, що Брайтон наразі посідає 7 місце у чемпіонаті, маючи 17 очок після 11 турів.

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