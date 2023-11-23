Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевіч поділився емоціями від жеребкування плей-офф Ліги націй, за підсумками якого його команда зійдеться з Україною.

– Пане Мілошевічу, як ви прокоментуєте результати жеребкування, згідно з якими збірній Боснії і Герцеговини належить зустрітися в півфіналі з командою України?

– Україна вирізняється серед усіх чотирьох команд у плей-оф своєю якістю і тим, як вона грає. Я особисто зустрічався на полі з багатьма українськими футболістами, тому знаю, про що говорю. Наша перевага в тому, що ми прийматимемо суперника вдома, але побачимо, як складеться ця зустріч.

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Подібні матчі завжди складні. Фаворита в цій парі не буде, тому що в одній грі може статися що завгодно. Ми сподіваємося, що до березня всі гравці будуть здорові. Я також бажаю цього й українській команді. І також надсилаю свої найкращі побажання українському народу.

– Грати зі збірною Боснії і Герцеговини на її полі завжди нелегко. Чи є це значною перевагою для вашої команди?

– У Боснії і Герцеговині люди шаленіють від футболу. Він дуже популярний у країні, а національна збірна надзвичайно важлива для людей. Безумовно, на матчі буде повний стадіон і гаряча атмосфера. Ми спробуємо використати це проти вашої команди. Але це буде важка й рівна гра. Можливо, українська команда має трохи більше шансів, але ми постараємося зробити все можливе, щоб пройти далі.

Також я буду радий зустрітися із Сергієм Ребровим. Ми давно з ним не бачилися. Я стежу за його кар'єрою. Знаю, що до цього він працював в ОАЕ. Я бажаю йому всього найкращого, звісно, за винятком нашої гри, – цитує Мілошевіча УАФ.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих