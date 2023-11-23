"Я уже говорил, что нет разницы, кто выпадет нам на жеребьевке. Нам выпала сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока что рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам.

Соперник сборной Украины на пути к Евро-2024 погряз в коррупции – за право сыграть футболисты платят по 20 тысяч евро

В течение этих месяцев будем наблюдать и за нашими футболистами, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле.

У меня нет пожеланий на кого из пары Израиль – Исландия попадать в финале плей-офф. Разве что важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков – вот это очень важно! Но нам надо хорошо подготовиться к встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных