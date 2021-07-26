"Замечательный дебют. Очень довольны результатом. Боженька нам помог. У соперника были очень приличные моменты, но фарт был на нашей стороне.

Неожиданное фиаско Скрипника в видеообзоре матча Заря – Александрия

Заря – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая", – сказал Гура в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 1-го тура УПЛ Александрия на выезде неожиданно одолела Зарю, забив под конец первого тайма.

Александрия одержала сенсационную победу над Зарей на выезде