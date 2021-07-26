"Боженька нам помог", – наставник Александрии о победе над Зарей
09:49 - Читати українською
Главный тренер Александрии Юрий Гура доволен результатом дебютного матча во главе "горожан".
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"Замечательный дебют. Очень довольны результатом. Боженька нам помог. У соперника были очень приличные моменты, но фарт был на нашей стороне.
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Заря – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая", – сказал Гура в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, в матче 1-го тура УПЛ Александрия на выезде неожиданно одолела Зарю, забив под конец первого тайма.
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