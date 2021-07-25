Заря и Александрия оставили наиболее тревожное впечатление в летнем межсезонье. Обе команды провели масштабное обновление состава, потеряв многолетних лидеров – и если луганчане более-менее компенсировали их уход качественными новичками, то александрийцы объявили об изменении курса и назначили нового тренера (Юрия Гуру). Впрочем, половина из лучших исполнителей таки осталась, поэтому на выездной матч против подопечных Виктора Скрипника гости выставили довольно сильную основу.

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Луганчане в начале первого тайма впечатлили не только новой формой (полосатой красно-чёрной), но и очень агрессивным футболом. Уже на 6-й минуте хозяева могли открывать счёт в результате подачи на дальнюю штангу, однако Билык парировал замыкание Сайядманеша головой. Кроме того, команда провела ряд стандартов и опасных прорывов в штрафную, а на 17-й минуте разрезная передача от Кочергина вывела Булецу один на один – впрочем, Сергей не смог перебросить голкипера. На 21-й же новичок Зари пробивал с правого края штрафной, но и здесь Билык выручил Александрию.

Наказание за расточительность могло прилететь уже на 22-й, когда Устименко неожиданно ворвался в штрафную и выстрелил метров с шести. От взятия ворот хозяев лишь в последний момент спас отчаянній подкат Вернидуба, который заблокировал удар Дениса. К сожалению, к взрыву активности со стороны Александрии данный момент не привёл. Более того – после данного эпизода игра свалилась к скучной позиционной борьбе без обострения.

На поле в середине первого тайма было откровенно скучно. Всё шло до свистка на перерыв при нулях на табло, однако на 40-й минуте всё перевернула ошибка Назарины – Егор отдал авантюрную передачу, которую перехватил Бабогло. Владислав сразу же протащил мяч и отдал передачу на Ковальца, а Кирилл, поставив корпус, сбросил пас Калюжному. Иван же оформил рывок метров на 40 с мощным ударом из-за пределов штрафной – точно в правый нижний угол! 0:1! Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

Начало второго тайма оказалось весёлым. Уже через три минуты после перерыва Александрия могла удвоить преимущество в счёте благодаря очередному привозу луганчан: Жунинью обрезался при передаче назад, Шевченко вышел в поле и не смог выбить мяч на своего, а Третьяков, подхватив сферу на фланге, прострелил уже на пустые ворота – впрочем, Одарюк не успел на замыкание! За это Заря могла наказать уже на 52-й минуте, когда Кочергину дали пробить с отскока метров с 12-ти. Билык парировал.

В середине второго тайма Виктор Скрипник сменил пару форвардов, выпустив Сайядманеша и Гладкого вместо Шахаба и Громова. В этот период игры хозяева старались больше работать с мячом, в то время как гости работали от контратак. Обе команды в этой тактике выглядели очень неплохо.

Так, на 60-й минуте один из контрвыпадов Александрии завершился выстрелом Третьякова с линии штрафной, однако его попытка оказалась слишком простой для Шевченко. Заря ответила стандартом, после которого метров с 19-ти пытался пробить Гладкий (неточно), а на 64-й с дальней дистанции неплохо выстрелил Сайядманеш – мимо. Наказание за расточительность едва не прилетело на 68-й, когда гости заработали штрафной – Третьяков закрутил мяч в левую девятку, но Шевченко спас хозяев.

На 70-х минутах содержание игры не менялось, но моментов не возникало вообще. Это было связано с огромным количеством мелких пауз, большинство из которых было вызвано заменами. Виктор Скрипник усиливал атаку, сначала выпустив Хомченовского и Кристиана, а затем бросив в бой ещё и Лунева – Юрий Гура, в свою очередь, выставил скоростных Спинелли и Кожушко, а также освежил опорную зону Дрышлюком. Александрия явно собиралась ловить соперника на контратаках.

Уже на 82-й минуте план гостей мог сработать – это Спинелли убежал от центральных защитников и оказался прямо перед Шевченко! К счастью для луганчан, аргентинец с генуэзским бэкграундом переиграть Никиту не смог. Заря же могла сравнять счёт на 86-й, когда Кочергин на дриблинге ворвался в штрафную, обыграв почти всю оборону Александрии. Владислав, однако, заигрался, потеряв мяч. Кристиан на 89-й действовал проще – бразилец выстрелил метров с 22-х без шансов для Билыка. Голкипера спасла перекладина!

На последних минутах Заря раскрылась окончательно, но создать хотя бы один интересный момент хозяевам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Александрии.

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