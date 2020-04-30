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"Наши футболисты думают, что они полубоги": Саленко – о нежелании игроков общаться с прессой

15:57 22 Читати українською
"Наши футболисты думают, что они полубоги": Саленко – о нежелании игроков общаться с прессой
Олег Саленко / Фото из открытых источников

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко поделился мыслями об отсутствии культуры диалога между футболистами и СМИ.

"Почему украинские футболисты не умеют давать интервью? Потому что некоторым запрещают это делать. Для некоторых футбол есть футбол, а после матча давать интервью, когда злость, не хочется.

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Когда играешь в Европе, понимаешь, что там никуда не денешься. Я в Испании час не мог уехать из базы, раздавая автографы и общаясь со всеми. У нас немного по-другому. Футболисты думают, что они полубоги", – сказал Саленко для Youtube-канала Саша Штукатур.

Напомним, Саленко выступал за Динамо с 1989 по 1992 годы. Из киевского клуба Олег перебарвся в испанский УД Логроньес, откуда перешел в Валенсию (1994-1995). В Испании успел поиграть также за Кордову (1999).

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