"Наші футболісти думають, що вони напівбоги": Саленко – про небажання гравців спілкуватися з пресою

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко поділився думками щодо відсутності культури діалогу між футболістами і ЗМІ.

"Чому українські футболісти не вміють давати інтерв'ю? Тому що декому забороняють це робити. Для деяких футбол є футбол, а після матчу давати інтерв'ю, коли злість, не хочеться.

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Коли граєш в Європі, розумієш, що там нікуди не дінешся. Я в Іспанії годину не міг виїхати з бази, роздаючи автографи і спілкуючись з усіма. У нас трохи по-іншому. Футболісти думають, що вони напівбоги", – сказав Саленко для Youtube-каналу Саша Штукатур.

Нагадаємо, Саленко виступав за Динамо з 1989 по 1992 роки. З київського клубу Олег перебрався в іспанський УД Логроньєс, звідки перейшов у Валенсію (1994-1995). В Іспанії встиг пограти також за Кордову (1999).

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