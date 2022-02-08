"Мы показали свой бойцовский дух, мы были единым целым. Мы максимально отдались этим соревнованиям, ведь Евро – это турнир, на котором выступают лучшие из лучших, где хочется продемонстрировать все, на что ты способен.

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Мы бились за Украину и хотели, чтобы наши болельщики испытывали тот азарт и те эмоции, которые были у нас, когда мы выходили на паркет и боролись за победу. Я горжусь тем, что нахожусь в этой сборной. Наша Украина – лучшее, что может быть. Слава Украине", – приводит слова Шотурмы официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины попала в четверку сильнейших сборных Европы по футзалу. В полуфинале "сине-желтые" уступили России, а в матче за бронзу сильнее оказалась Испания.

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