Вратарь сборной Украины Андрей Лунин появился в стартовом составе "сине-желтых", что отметили в мадридском Реале.

Матч Босния и Герцеговина – Украина начался в 21:45 по киевскому времени, а Андрей Лунин защищает ворота "сине-желтых".

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Не обошла вниманием это и пресс-служба Реала, которая в твиттере поделилась фотографией Лунина в расположении "сине-желтых" и обозначила вратаря в своеобразном анонсе игры.

Заметим, что эта игра стала 10-й для Андрея в составе сборной Украины. До этого основным голкипером "сине-желтых" был Анатолий Трубин, но выступления Лунина в составе Реала убедили Сергея Реброва.

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