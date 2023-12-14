Рома финишировала на втором месте в своей группе, и Моуринью отметил, что команда сама в этом виновата, поскольку провалила выездной матч со Славией. "Изначально мы планировали забить Шерифу пять мячей. Но в перерыве осознали, что это бессмысленно – Славия вела в матче с Серветтом 4:0. Мы вторые, и сыграем в плей-офф ЛЕ. Но те, кто вылетит из Лиги чемпионов, тоже будут недовольны жеребьёвкой, им придётся противостоять Роме.

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Посмотрите на команды, которые могут нам попасться. Бенфика дошла до четвертьфинала ЛЧ в прошлом сезоне, в клубе не скрывают, что вылет в ЛЕ для них – разочарование. Эта команда создана для того, чтобы выходить в плей-офф ЛЧ. У остальных команд – Галатасарая, Ланса, Фейеноорда – есть условия для продолжения участия в ЛЧ, для них вылет в ЛЕ – вопрос мотивации и ответственности.

Зато нет ни ПСЖ, ни Манчестер Юнайтед. Их нет, но есть другие отличные команды. Надеюсь, повторения прошлого сезона не случится, когда мы обыграли Зальцбург, Реал Сосьедад, Байер и команду, кажется, с Фарерских островов (при всём уважении к командам с Фарерских островов)", – отметил Моуринью, имея в виду Фейеноорд.

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