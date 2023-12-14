Рома фінішувала на другому місці у своїй групі, і Моурінью зазначив, що команда сама в цьому винна, оскільки провалила виїзний матч зі Славією. "Спочатку ми планували забити Шерифу п'ять м'ячів. Але в перерві усвідомили, що в цьому немає сенсу – Славія вела в матчі з Серветтом 4:0. Ми другі, і зіграємо в плей-офф ЛЄ. Проте ті, хто вилетить із Ліги чемпіонів, теж будуть незадоволені жеребкуванням, їм доведеться протистояти Ромі.

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф

Подивіться на команди, які можуть нам попастися. Бенфіка дійшла до чвертьфіналу ЛЧ минулого сезону, у клубі не приховують, що виліт у ЛЄ для них – розчарування. Ця команда створена для того, щоб виходити в плей-офф ЛЧ. У решти команд – Галатасарая, Ланса, Фейєнорда – є умови для продовження участі в ЛЧ, для них виліт у ЛЄ – питання мотивації та відповідальності. Проте немає ані ПСЖ, ані Манчестер Юнайтед. Їх немає, але є інші чудові команди. Сподіваюся, повторення минулого сезону не трапиться, коли ми обіграли Зальцбург, Реал Сосьєдад, Байєр і команду, здається, з Фарерських островів (з усією повагою до команд з Фарерських островів)", – зазначив Моурінью, маючи на увазі Фейєнорд.

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