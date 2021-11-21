Марний шедевр у відеоогляді матчу Інтер – Наполі – 3:2
22:07 - Читать на русском
Інтер обіграв Наполі в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
24’ Хакан Чалханоглу
44’ Іван Перішіч
61’ Лаутаро Мартінес
Пйотр Зєліньскі 18’
Дріс Мертенс 79’
18’ Пйотр Зєліньскі
24’ Хакан Чалханоглу
44’ Іван Перішіч
61’ Лаутаро Мартінес
79’ Дріс Мертенс
Наполі відкрив рахунок, але після цього цілковито віддав ініціативу господарям. Інтер якнайкраще розпорядився перевагою, забивши три голи у відповідь. Наприкінці матчу Мертенс шедевральним ударом скоротив відставання, але на більше лідера чемпіонату не вистачило.
Інтер у видовищному матчі перестріляв Наполі – перша поразка лідера Серії А, історичний шедевр Мертенса
Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, який скоротив відставання від лідерів до чотирьох очок. Наполі слідом за Міланом зазнав першої поразки в поточному розіграші Серії А. Інтриги в боротьбі за Скудетто стало ще більше.
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