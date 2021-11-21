Інтер обіграв Наполі в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі відкрив рахунок, але після цього цілковито віддав ініціативу господарям. Інтер якнайкраще розпорядився перевагою, забивши три голи у відповідь. Наприкінці матчу Мертенс шедевральним ударом скоротив відставання, але на більше лідера чемпіонату не вистачило.

Інтер у видовищному матчі перестріляв Наполі – перша поразка лідера Серії А, історичний шедевр Мертенса

Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, який скоротив відставання від лідерів до чотирьох очок. Наполі слідом за Міланом зазнав першої поразки в поточному розіграші Серії А. Інтриги в боротьбі за Скудетто стало ще більше.