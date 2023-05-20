Все началось отлично для "шпор" – Кейн разрядил дальнюю пушку со штрафного и стал первым в истории, забившим в 25 поединках одного сезона АПЛ. Тоттенхэм мог забивать еще, но не реализовывал свои супермоменты.

Тоттенхэм в очередной раз оконфузился и рискует остаться без еврокубков – новый герой Брентфорда затмил рекорд Кейна

Брентфорд наказал за это после перерыва. Героем стал Мбеумо, который оформил дубль и еще ассистировал на последних минутах. "Пчелы" набрали 56 очков, добавив интриги в борьбе за еврокубки. Тоттенхэм имеет всего на 1 пункт больше.