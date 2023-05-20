Напрасный шедевр и рекорд Кейна в видеообзоре матча Тоттенхэм – Брентфорд – 1:3
18:23 - Читати українською
Брентфорд сумел переиграть Тоттенхэм в 37 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Бриан Мбеумо 50’
Бриан Мбеумо 62’
Йоан Висса 88’
50’ Бриан Мбеумо
62’ Бриан Мбеумо
88’ Йоан Висса
Все началось отлично для "шпор" – Кейн разрядил дальнюю пушку со штрафного и стал первым в истории, забившим в 25 поединках одного сезона АПЛ. Тоттенхэм мог забивать еще, но не реализовывал свои супермоменты.
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Брентфорд наказал за это после перерыва. Героем стал Мбеумо, который оформил дубль и еще ассистировал на последних минутах. "Пчелы" набрали 56 очков, добавив интриги в борьбе за еврокубки. Тоттенхэм имеет всего на 1 пункт больше.
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