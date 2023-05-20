Марний шедевр і рекорд Кейна у відеоогляді матчу Тоттенхем – Брентфорд – 1:3
18:23 - Читать на русском
Брентфорд зумів переграти Тоттенхем у 37 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Бріан Мбеумо 50’
Бріан Мбеумо 62’
Йоан Вісса 88’
50’ Бріан Мбеумо
62’ Бріан Мбеумо
88’ Йоан Вісса
Все почалось чудово для "шпор" – Кейн розрядив дальню гармату зі штрафного й став першим в історії, хто забив у 25 поєдинках одного сезону АПЛ. Тоттенхем міг забивати ще, але не реалізовував свої супермоменти.
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Брентфорд покарав за це по перерві. Героєм став Мбеумо, який оформив дубль та ще й асистував на останніх хвилинах. "Бджоли" набрали 56 очок, додавши інтриги у боротьбі за єврокубки. Тоттенхем має всього на 1 пункт більше.
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