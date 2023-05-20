Все почалось чудово для "шпор" – Кейн розрядив дальню гармату зі штрафного й став першим в історії, хто забив у 25 поєдинках одного сезону АПЛ. Тоттенхем міг забивати ще, але не реалізовував свої супермоменти.

Тоттенхем вкотре осоромився і ризикує залишитися без єврокубків – новий герой Брентфорда затьмарив рекорд Кейна

Брентфорд покарав за це по перерві. Героєм став Мбеумо, який оформив дубль та ще й асистував на останніх хвилинах. "Бджоли" набрали 56 очок, додавши інтриги у боротьбі за єврокубки. Тоттенхем має всього на 1 пункт більше.