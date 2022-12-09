"Мы в загребском Динамо сразу видели, что Гвардиол вырастет в топового защитника. Я понимаю, что люди удивлены его прогрессом, но нас он уже не удивляет. Чемпионат мира для Йошко – просто очередной шаг в карьере.

Обидчик Реала и Шахтера может заменить Пике в Барселоне

У него ментальность, не характерная молодым футболистам. Он напоминает мне Серхио Рамоса. Если случается неудача, он просто встает и остается незыблемым. Умный центрбек, который классно читает игру и сильный в единоборствах.

Раньше в нем искали слабые места, а я говорил: "Не подпишите его сейчас – не подпишите никогда". Лейпциг уже отклонил предложение Челси за 80 млн. Думаю, что за него можно потребовать 100 миллионов и сделать Йошко самым дорогим защитником.

Если бы все зависело от меня, я хотел бы трансфер Гвардиола в Реал. Даже не хочу ничего другого слышать. Меня удивляет, что Реал не подписал его 2-3 года назад. Хотя я понимаю, что в Мадриде ждали, пока футболист повзрослеет", – цитирует Йовичевича Marca.

Гвардиол прошлым летом перешел из загребского Динамо в Лейпциг. Йошко демонстрирует прекрасные показатели на ЧМ-2022: 25 выносов, 7 перехватов, 30 подборов. Йовичевич помог Гвардиолу прорваться в большой футбол, тренируя молодежку, а затем основу Динамо З.

Мессі проти друга в битві за мрію, аномалія Хорватії, головний претендент з тіні – математик визначив фаворитів ЧС-2022