Центрбек РБ Лейпциг и сборной Хорватии Йошко Гвардиол имеет все шансы пойти на повышение.

После того, как Жерар Пике неожиданно посреди сезона повесил бутсы на гвоздь, перед Барселоной встала задача найти нового центрального защитника.

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Как сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур , "блаугранас" присматриваются к Йошко Гвардиолу из РБ Лейпциг. 20-летний хорват также является лакомым кусочком для топ-клубов Англии, но Барселона стремится за него сражаться.

Гвардиол только прошлым летом перебрался в Германию, но сразу стал лидером защиты. В этом сезоне футболист провел 19 матчей, в том числе забил в ворота Мадрида (3:2) и принял участие в погроме Шахтера (4:0) в Лиге чемпионов.