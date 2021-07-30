"Партенопейцы" сделали формальное предложение о трансфере, утверждает Tuttomercatoweb.

Шахтер интересуется защитником сборной Эквадора

Наполи предложил за Инкапье 5 млн евро. Боссы Тальерес Кордоба стремятся получить за своего таланта больше, поэтому открыты для переговоров и с другими клубами. Альтернативные варианты для центрбека – Байер, московский Локомотив и донецкий Шахтер.

К слову, в составе сборной Эквадора Пьеро Инкапье стал одним из открытий Копа Америка-2021. В его активе 5 матчей без замен на турнире. На профессиональном уровне защитник дебютировал в августе 2019-го в родном Индепендьенте дель Валье.

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