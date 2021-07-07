"Горняки" продолжают поиск талантов по всему миру. В поле зрения "горняков" попал защитник Пьеро Инкапье.

Донецкий Шахтер проявляет интерес к эквадорскому защитнику Пьеро Инкапье, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.

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19-летний футболист выступает за аргентинский клуб Тальерес Кордоба, контракт с которым действует до 31 декабря 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Аргентины он провел 13 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает защитника в 5 млн евро. На нынешней Копа Америка Инкапье сыграл 5 матчей за Эквадор.

Напомним, Шахтер уже успел приобрести защитника Сассуоло Марлона, форварда Аякса Лассину Траоре и хавбека Бенфики Педриньо.

Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера