Наполі вступив у боротьбу за зірочку збірної Еквадору – ним цікавився Шахтар
Італійський Наполі розширив коло претендентів на оборонця П'єро Інкап'є, який захищає кольори аргентинського Тальєрес Кордоба.
"Партенопейці" зробили формальну пропозицію про трансфер, стверджує Tuttomercatoweb.
Шахтар цікавиться захисником збірної Еквадору
Наполі запропонував за Інкап'є 5 млн євро. Боси Тальєрес Кордоба прагнуть отримати за свого таланта більше, тож відкриті до перемовин і з іншими клубами. Альтернативні варіанти для центрбека – Байєр, московський Локомотив і донецький Шахтар.
До слова, у складі збірної Еквадору П'єро Інкап'є став одним із відкриттів Копа Амеріка-2021. У його активі 5 матчів без замін на турнірі. На професіональному рівні оборонець дебютував у серпні 2019-го за рідний Індепендьєнте дель Вальє.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря