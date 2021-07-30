"Партенопейці" зробили формальну пропозицію про трансфер, стверджує Tuttomercatoweb.

Шахтар цікавиться захисником збірної Еквадору

Наполі запропонував за Інкап'є 5 млн євро. Боси Тальєрес Кордоба прагнуть отримати за свого таланта більше, тож відкриті до перемовин і з іншими клубами. Альтернативні варіанти для центрбека – Байєр, московський Локомотив і донецький Шахтар.

До слова, у складі збірної Еквадору П'єро Інкап'є став одним із відкриттів Копа Амеріка-2021. У його активі 5 матчів без замін на турнірі. На професіональному рівні оборонець дебютував у серпні 2019-го за рідний Індепендьєнте дель Вальє.

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