Сенсационное поражение Ювентуса в видеообзоре матча против Эмполи
10:36 - Читати українською
Ювентус уступил Эмполи в рамках поединка 2-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
21’ Леонардо Манкузо
Ювентус тормозит на старте сезона. После упущенной победы над Удинезе команда Массимилиано Аллегри потерпела домашнее поражение от Эмполи.
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Новичок Серии А не планировал сдаваться на милось гегемона и уже от старта встречи регулярно отвечал опасными атаками. На 21-й минуте капитан гостей Леонардо Манкозу наказал оборону туринцев, забив, как оказалось, единственный гол в этом матче.
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