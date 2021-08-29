Ювентус уступил Эмполи в рамках поединка 2-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Ювентус тормозит на старте сезона. После упущенной победы над Удинезе команда Массимилиано Аллегри потерпела домашнее поражение от Эмполи.

Ювентус в первом матче без Роналду уступил новичку Серии А, Лацио с позорным счетом уничтожил Специю

Новичок Серии А не планировал сдаваться на милось гегемона и уже от старта встречи регулярно отвечал опасными атаками. На 21-й минуте капитан гостей Леонардо Манкозу наказал оборону туринцев, забив, как оказалось, единственный гол в этом матче.