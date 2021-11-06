Наполи показал роскошную форму в честь Марадоны – ее наденут только в трех матчах
14:10 - Читати українською
Наполи подготовил уникальный комплект, чтобы почтить легендарного аргентинца.
"Партенопейцы" показали форму, созданную в сотрудничестве со спортивным подразделением Giorgio Armani.
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Комплект выполнен в темно-синем цвете (будут и другие), а посередине – стилизованный портрет Марадоны. Наполи наденет эту форму лишь на три ноябрьских матча Серии А – против Вероны, Интера и Лацио. Таким образом итальянский клуб решил почтить память легенды, скончавшегося 25 ноября прошлого года.
Напомним, Марадона выступал за Наполи в течение 7 лет (1984-1991) и привел клуб к 5 титулам – два Скудетто, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии.
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