"Партенопейцы" показали форму, созданную в сотрудничестве со спортивным подразделением Giorgio Armani.

Слезы Марадоны и победа на Мундиале: какой была Аргентина Менотти

Комплект выполнен в темно-синем цвете (будут и другие), а посередине – стилизованный портрет Марадоны. Наполи наденет эту форму лишь на три ноябрьских матча Серии А – против Вероны, Интера и Лацио. Таким образом итальянский клуб решил почтить память легенды, скончавшегося 25 ноября прошлого года.

Напомним, Марадона выступал за Наполи в течение 7 лет (1984-1991) и привел клуб к 5 титулам – два Скудетто, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии.

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