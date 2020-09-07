Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали все еще может покинуть команду в это трансферное окно, сообщает издание Ilmattino.it.

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"Партенопейцы" готовы расстаться с 29-летним футболистом, однако сумму, которую они просят за своего футболиста, могут позволить себе потратить лишь несколько клубов. Напомним, главным претендентом на сенегальца является Манчестер Сити – клуб нашего Александра Зинченко ранее заявлял о готовности выплатить за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы.

Однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис требует 90 млн. Более того, одиозный владелец заявил, что если "горожане" не предложат вышеназванную сумму, то Кулибали останется в клубе еще на один сезон (очевидно, таковы были договоренности с главным тренером – Дженнаро Гаттузо очень хочет сохранить защитника в своей команде).

К слову, в сезоне-2019/20 Калиду провел в футболке Наполи 34 матча во всех турнирах, результативнмы действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 млн евро.

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