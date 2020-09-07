Французский защитник Эмерик Ляпорт и алжирский вингер Рияд Марез заразились COVID-19, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Оба футболиста сейчас находятся на самоизоляции и не испытывают никаких симптомов болезни.

Ожидалось, что игроки вернутся к тренировкам уже на этой неделе – в субботу, 12 сентября, стартует новый сезон в английской Премьер-лиге. Однако первый тур "горожане" пропустят – команда Гвардиолы достаточно поздно закончила выступление в еврокубках, поэтому ей нужно больше времени на отдых и подготовку к сезону. Поэтому поединок с Астон Виллой перенесли на потом, так же как и матч Бернли – Манчестер Юнайтед ("красные дьяволы" тоже выступали в еврокубках после карантина).

Теперь инфицированным предстоит отбыть двухнедельный карантин. Наш представитель Ман Сити – Александр Зинченко – прибудет в расположение клуба позже, поскольку на прошлой неделе играл за сборную Украины в матчах Лиги наций против Швейцарии (2:1) и Испании (0:4).

Сезон для Манчестер Сити начнется лишь через две недели – 21 сентября команда сыграет с Вулверхэмптоном во втором туре АПЛ.

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