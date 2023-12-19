Кубок Італії, 1/8 фіналу

Наполі – Фрозіноне – 0:4

Голи: Барренечеа, 65, Касо, 70, Шадіра, 90+1, Харруї, 90+5

Головний тренер Наполі Вальтер Мадзаррі спробував вирішити завдання виходу до чвертьфіналу Кубка Італії малою кров'ю. Він випустив на поле напіврезервний склад, і це рішення здавалося виправданим з огляду на "дзеркальну" ситуацію в стані суперника. Проте Еусебіо Ді Франческо задіяв дублерів не від хорошого життя – лазарет "канарок" переповнений.

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Але гравцям із меншою кількістю ігрової практики вдалося відмінно проявити себе на полі чинного чемпіона Італії. У середині другого тайму в Наполі стався шестихвилинний "блекаут", протягом якого новачок Серії А забив два м'ячі. Спочатку гості відправили м'яч у сітку воріт Голліні після розіграшу кутового, а потім – після помилки капітана господарів Ді Лоренцо.

Джеллі "пробачив" Наполі на 84-й хвилині, коли не реалізував вихід сам на сам із Голліні. Проте третій м'яч гостьова команда все ж таки провела – у компенсований час той самий Ді Лоренцо порушив правила проти Суле у своєму штрафному майданчику – і Шадіра реалізував пенальті. Ба більше, навіть на цьому Фрозіноне не зупинився і забив четвертий м'яч. Цього разу у втраченому м'ячі на своїй половині поля виявився винен Лоботка.

У чвертьфіналі Кубка Італії Фрозіноне зіграє з переможцем пари Ювентус – Салернітана.