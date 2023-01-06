Наполи сделал Анже первое предложение по Унахи, сообщает Джанлука Ди Марцио. Лидер итальянского первенства готов заплатить 15 миллионов евро.

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Анже хочет выторговать больше за хавбека, который стал открытием ЧМ-2022. Унахи в основном составе Марокко дошел до полуфинала Мундиаля.

Впрочем, если футболист захочет перейти в Наполи, французы не будут блокировать трансфер, а согласятся на предложение из Серии А.

22-летний Унахи в этом сезоне сыграл 14 матчей в чемпионате. Анже занимает последнее место в Лиге 1 и рискует вылететь из элиты.

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