"Не только Мудрик": представитель Шахтера назвал 6 игроков "горняков", которыми интересовался Наполи
Помощник Дарио Срны в Шахтере Карло Николини рассказал, кто из дончан попал на карандаш к партенопейцам.
"Все видят замечательных игроков, особенно когда они молоды. Скаутская система Наполи со спортдиректором Кристиано Джунтоли – одна из лучших в Италии. Они контактировали с нами раньше других конкурентов, узнавая об игроках.
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Был интерес ко многим футболистам, но без официального предложения. Нас спрашивали не только о Мудрике, но и о Соломоне, Трубине, Судакове, Матвиенко и Коваленко, когда он еще не перешел в Аталанту. Они хорошо отслеживают таланты", – цитирует Николини Calcio Napoli 24.
Напомним, сейчас Шахтер активно торгует Мудрика – "горняки" пытаются установить трансферный рекорд, продав своего воспитанника за 100 миллионов евро.