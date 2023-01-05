Помощник Дарио Срны в Шахтере Карло Николини рассказал, кто из дончан попал на карандаш к партенопейцам.

"Все видят замечательных игроков, особенно когда они молоды. Скаутская система Наполи со спортдиректором Кристиано Джунтоли – одна из лучших в Италии. Они контактировали с нами раньше других конкурентов, узнавая об игроках.

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Был интерес ко многим футболистам, но без официального предложения. Нас спрашивали не только о Мудрике, но и о Соломоне, Трубине, Судакове, Матвиенко и Коваленко, когда он еще не перешел в Аталанту. Они хорошо отслеживают таланты", – цитирует Николини Calcio Napoli 24.

Напомним, сейчас Шахтер активно торгует Мудрика – "горняки" пытаются установить трансферный рекорд, продав своего воспитанника за 100 миллионов евро.

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