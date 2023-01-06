Хавбек збірної Марокко Аззедін Унахі отримав перший варіант у європейських топ-лігах.

Наполі зробив Анже першу пропозицію щодо Унахі, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Лідер італійської першості готовий заплатити 15 мільйонів євро.

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Анже хоче вторгувати більше за хавбека, який став відкриттям ЧС-2022. Унахі в основному складі Марокко дійшов до півфіналу Мундіалю.

Втім, якщо футболіст захоче перейти в Наполі, французи не будуть блокувати трансфер, а погодяться на пропозицію з Серії А.

22-річний Унахі в цьому сезоні зіграв 14 матчів у чемпіонаті. Анже посідає останнє місце в Лізі 1 та ризикує вилетіти з еліти.

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