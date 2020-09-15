Наполі прийняв від Роми 25 млн євро за Міліка – трансфер поляка відкриє шлях Джеко в Ювентус, – Sky Sport Italy
10:30 - Читать на русском
Наполі та Рома можуть розпочати колообіг форвардів серед грандів Серії А.
"Партенопейці" прийняли пропозицію римлян за Аркадіуша Міліка у розмірі 25 млн євро, інформує Sky Sport Italy.
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Сам поляк ще не дав своєї згоди на переїзд у столицю Італії. Якщо Мілік домовиться з Ромою, то "вовки" зможуть відпустити Едіна Джеко в Ювентус. Паулу Фонсека не хотів втрачати лідера атаки римлян, допоки йому не підпишуть гідну заміну.
До слова, у минулому сезоні Мілік зіграв у 35 матчах, відзначився 14 голами. Статистика Джеко – 19 точних ударів у 43 поєдинках.
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