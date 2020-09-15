"Партенопейці" прийняли пропозицію римлян за Аркадіуша Міліка у розмірі 25 млн євро, інформує Sky Sport Italy.

Рома готова придбати екс-гравця Шахтаря

Сам поляк ще не дав своєї згоди на переїзд у столицю Італії. Якщо Мілік домовиться з Ромою, то "вовки" зможуть відпустити Едіна Джеко в Ювентус. Паулу Фонсека не хотів втрачати лідера атаки римлян, допоки йому не підпишуть гідну заміну.

До слова, у минулому сезоні Мілік зіграв у 35 матчах, відзначився 14 голами. Статистика Джеко – 19 точних ударів у 43 поєдинках.

Літаки, автомобілі та зйомки в кіно: новий власник Роми – нетиповий мільярдер, який спробує розбудити "сплячого велетня"