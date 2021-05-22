Сразу 5 игроков "партенопейцев" покинут команду после завершения текущего сезона, утверждает Gazzetta dello Sport.

Инсинье может убежать из Наполи вслед за Гаттузо

По информации источника, Калиду Кулибали и Фабиан Руис будут проданы, а контракты Эльсейда Хюсая и Николы Максимовича не будут продлены. Тьемуэ Бакайоко также покинет Наполи – француз вернется в Челси, которому принадлежат права на него.

Отмечается, что неаполитанцы сменят и главного тренера, ведь контракт с Дженнаро Гаттузо заканчивается 31 июня, а о его пролонгации не идет речи. Ранее сообщалось, что преемником специалиста может стать Массимилиано Аллегри или Лучано Спаллетти.

К слову, за тур до конца Серии А Наполи расположился четвертым. Чтобы точно квалифицироваться в Лигу чемпионов, подопечные Гаттузо должны преодолеть Верону уже завтра.

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