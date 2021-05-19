Инсинье может убежать из Наполи вслед за Гаттузо
15:10 - Читати українською
Наполи летом рискует потерять не только главного тренера, но и капитана.
Форвард "партенопейцев" Лоренцо Инсинье серьезно задумался над сменой клуба, сообщает Il Corriere dello Sport.
Гаттузо покинет Наполи – клуб оперативно определился с заменой
Лидер Наполи изрядно расстроен предстоящим уходом Дженнаро Гаттузо, с которым поддерживал хорошие отношения. Действующий контракт капитана заканчивается уже через год, а новый подписывать он не спешит. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис может продать вингера, чтобы потом не отпускать его бесплатно.
Добавим, что Инсинье провел 47 матчей в текущем сезоне, отличился 19 голами и 11 ассистами. Он воспитывался в структуре Наполи с 2010 года.
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