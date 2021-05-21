Вальядолід – Атлетіко

22 травня, 19:00. Вальядолід, Естадіо Хосе Сорілья

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ви ж не хочете пропустити чемпіонський матч? Згадуючи ту всю перевагу, яка була в Атлетіко посеред сезону, стає до абсурду смішно, що мадридці довели справу аж до останнього туру. Ба більше, "матрацники" взагалі були на межі краху. Минулого тижня підопічні Дієго Сімеоне вкотре ледь не зганьбилися. Втрата очок з Осасуною означала б, що доля сезону залежала б уже від Реала. На щастя, команді вдалося проявити отой характер, якими завжди славилися колективи Ель Чоло. Луїс Суарес дуже вчасно прокинувся від безгольової сплячки.

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Між іншим, посеред тижня уругваєць зустрічався з Ліонелем Мессі. У мережі вже жартують, що кеп Барселони приїжджав особисто мотивувати свого друга на вирішальний крок. На перший погляд, Атлетіко пощастило з календарем. Історично "матрацники" дуже успішно грають проти Вальядоліда. Після повернення "ла Пусела" у Прімеру вони лише одного разу відбирали очки у мадридського гранда, а остання перемога датована далеким 2009-м. Зрештою, Атлетіко слід продемонструвати, що ця команда справді гідна звання чемпіона.

Реал – Вільяреал

22 травня, 19:00. Мадрид, стадіон імені Альфредо Ді Стефано

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: коли на початку зими Зінедін Зідан наголошував, що Реал буде боротися до самого кінця, ці слова сприймали не без іронії. Що ж, на горизонті останній ігровий день Ла Ліги, а "вершкові" досі зберігають шанси на титул. Звісно, не все залежить від них. Якщо Атлетіко переможе, то вже нічого не матиме значення. Однак будь-який інший результат у матчі "смугастих" сусідів повертає ситуацію під контроль Королівського клубу. От тільки поєдинки почнуться одночасно...

Давайте на мить забудемо про чемпіонські інтриги. Погодьтеся, звітна гра потрапила б у подібну підбірку на будь-якому етапі сезону. Реал, очевидно, зайвий раз рекламувати не потрібно, а проти нього гратиме фіналіст нинішнього розіграшу Ліги Європи. Так, у чемпіонаті не все складається найкращим чином, але Вільяреал ніколи не здається на поталу. Команда Унаї Емері, до слова, у минулому турі знищила Севілью з рахунком 4:0. Тому це протистояння у будь-якому випадку було б цікавим навіть для нейтрального глядача.

Лестер – Тоттенхем

23 травня, 18:00. Лестер, Кінг Пауер Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Брендан Роджерс такий Брендан Роджерс... Лестер знову розгубив усю перевагу на фініші та, схоже, знову залишиться без Ліги чемпіонів. Сезон, у якому ледь не всіх лідерів АПЛ добряче лихоманило, "лисиці" пройшли доволі рівно, почавши необачно втрачати очки лише у березні. Ситуація така, що Лестеру тепер потрібно перемагати і сподіватися на невдачу Ліверпуля. Або хоча б забити у своєму матчі на п'ять голів більше, ніж це паралельно зроблять мерсисайдці.

Якщо чесно, то трапитися може, що завгодно. Тоттенхем вже давно не виглядає згуртованою командою, а Ліверпуль гратиме проти Крістал Пелас, який прощатиметься з Ройєм Ходжосоном. "Шпори" лише за іменами виглядають грізно, але на полі цього не видно. Звільнення Жозе Моурінью нічого не змінило. Доказом чого може слугувати поразка від Астон Вілли в попередньому турі. Та й заява Харрі Кейна про бажання розпочати новий етап у своїй кар'єрі явно не посприяє підняттю бойового духу.

Аталанта – Мілан

23 травня, 21:45. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: щось схоже, як і в ситуації Лестера, можна сказати про Мілан. Ба більше, "россонері" тривалий час навіть очолювати турнірну таблицю. Особливо палкі прихильники навіть почали мріяти про чемпіонство. Дива не сталося. Мілан посипався у другому колі. І зробив це настільки провально, що у підсумку може опинитися поза топ-4. Для спокійного життя потрібно перемагати Аталанту. В іншому випадку все залежатиме від матчів Юве та Наполі. Шанси на успіх у Бергамо є. Мілан – найкраща команда у європейській топ-п'ятірці за кількістю набраних очок на виїзді.

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Прогнозувати, у якому стані після прикро програного фіналу Кубка, буде Аталанта, вкрай складно. Команда може як просісти психологічно, так і жадати зігнати на комусь злість. Не забуваймо, що у першому колі на Сан-Сіро Мілан був принижений з рахунком 0:3. Звісно, прихильники "нерадзуррі" сподіваються, що Руслан Маліновський продовжить рекордну серію. Українець забиває або асистує в 11-ти останніх матчах. У цьому контексті майбутній матч точно буде переломним. Або Руслан перерве серію, або зламає опір Мілана, який залишається єдиною командою Серії А, з якою Маліновський досі не відзначився результативними діями, провівши щонайменше три зустрічі.

Анже – Лілль & Брест – ПСЖ

23 травня, 22:00

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матчі читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: саме той випадок, коли доведеться або постійно перемикати канал, або щокілька хвилин перевіряти рахунок у паралельному матчі. Французи теж залишили чемпіонські розбірки на останній тур. Щоправда, і тут вони вийдуть заочними. ПСЖ відстає від Лілля лише на один пункт. На відстані перемоги від лідера ще й Монако, але у монегасків все дуже погано із додатковими показниками.

Теоретично ніхто з лідерів не повинен втратити очки. Однак це чемпіонські матчі, де фактор досвіду на боці ПСЖ. Водночас Лілль привчив до того, що уміє показати характер, коли цього вимагає ситуація. Словом, якщо не байдужі до турнірної інтриги Ліги 1 і чекаєте чергового шоу від Мбаппе чи Неймара, сміливо вмикайте матч парижан. Але якщо вам більше до вподоби яскравий, непередбачуваний і, що головне, командний футбол, то вам по дорозі з "догами". Головне, не забудьте регулярно перевіряти, як справи в іншому поєдинку.

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