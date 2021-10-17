Наполи повторил рекордный старт в Серии А – видеообзор матча против Торино
22:39 - Читати українською
Наполи в 8-м туре Серии А минимально одолел Торино. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
На 27-й минуте неаполитанцы заработали пенальти, но удар Инсинье парировал Милинкович-Савич. После перерыва же было отменено гол Ди Лоренцо. И все же подопечные Лучано Спалетти дожали Торино – победный мяч в активе Осимхена.
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В текущем сезоне Наполи выиграл все 8 матчей Серии А и повторил свой лучший старт, который был в кампании 2017/18 при Маурицио Сарри. Сейчас неаполитанцы набрали 24 очка и возглавляют турнирную таблицу, Торино с восемью очками идет двенадцатым.
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