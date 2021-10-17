Чемпионат Италии 2021/22, 8-й тур

Кальяри – Сампдория – 3:1

Голы: Жоау Педро, 4, 90+4, Касерес, 74 – Торсби, 82

Дженоа – Сассуоло – начало в 16:00

Удинезе – Болонья – начало в 16:00

Наполи – Торино – начало в 19:00

Ювентус – Рома – начало в 21:45

Программу дня открывал поединок на Сардинии, где Кальяри принимал Сампдорию. Островитяне оставались единственной командой в Серии А, которой ещё не удалось победить в текущем сезоне, поэтому мотивация хозяев била через край – и уже на 4-й минуте вылилась в гол Жоау Педро, которому удалось замкнуть навес от Бальде Кейта. 1:0! Кандрева мог сравнять уже на 12-й, однако мяч после его удара попал в штангу.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Кальяри, а на 74-й минуте сардинцы забили второй гол – Касерес пробил с удачным рикошетом! Это уже была весомая заявка на победу, однако на 82-й минуте Сампдория заставила хозяев нервничать, сократив отставание. Гол забил Торсби, замкнувший подачу с углового. 2:1! Впрочем, спасти ничью генуэзцам не удалось, а в компенсированное время Жоау Педро ещё и третий гол в ворота гостей забил. 3:1 – Кальяри празднует дебютную победу в чемпионате.

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