Наполі повторив рекордний старт у Серії А – відеоогляд матчу проти Торіно
22:38 - Читать на русском
Наполі у 8-му турі Серії А мінімально здолав Торіно. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
На 27-й хвилині неаполітанці заробили пенальті, але удар Інсіньє парирував Мілінковіч-Савіч. По перерві ж було скасовано гол Ді Лоренцо. І все ж підопічні Лучано Спалетті дотиснули Торіно – переможний м'яч в активі Осімхена.
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У поточному сезоні Наполі виграв усі 8 матчів Серії А і повторив свій найкращий старт, який був у кампанії 2017/18 при Мауріціо Саррі. Зараз неаполітанці набрали 24 очки і очолюють турнірну таблицю, Торіно з вісьмома очками йде дванадцятим.
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