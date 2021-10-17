Наполі у 8-му турі Серії А мінімально здолав Торіно. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

На 27-й хвилині неаполітанці заробили пенальті, але удар Інсіньє парирував Мілінковіч-Савіч. По перерві ж було скасовано гол Ді Лоренцо. І все ж підопічні Лучано Спалетті дотиснули Торіно – переможний м'яч в активі Осімхена.

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У поточному сезоні Наполі виграв усі 8 матчів Серії А і повторив свій найкращий старт, який був у кампанії 2017/18 при Мауріціо Саррі. Зараз неаполітанці набрали 24 очки і очолюють турнірну таблицю, Торіно з вісьмома очками йде дванадцятим.