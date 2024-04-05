Барселона интересовалась приобретением Кварацхелии для усиления флангов атаки, однако Наполи просит заоблачные деньги за трансфер, сообщает AS.

"Уважаемый, ты – кусок грязи и позора": Осимхен жестоко наехал на агента Кварацхелии

Аурелио Де Лаурентис продаст грузина только за 130+ миллионов евро. Президент Наполи смирился, что придется отпустить Осимхена, поэтому планирует удержать Хвичу, чтобы построить вокруг него новый проект.

Агент Кварацхелии поделился предпочтениями 23-летнего вингера: "Мы с его отцом фанаты Барсы. Я очень хотел бы, чтобы он оказался там, хотя сам Хвича болеет за Реал".

Кварацхелия стал одним из героев чемпионского Наполи (14 голов + 14 ассистов), а этом сезоне чуточку сдал (10 голов + 5 ассистов). Недавно Наполи вылетел от Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.