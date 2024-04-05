Барселона цікавилася придбанням Кварацхелії для підсилення флангів атаки, однак Наполі просить захмарні гроші за трансфер, повідомляє AS.

"Шановний, ти – шматок бруду й ганьби": Осімхен жорстоко наїхав на агента Кварацхелії

Ауреліо Де Лаурентіс продасть грузина тільки за 130+ мільйонів євро. Президент Наполі змирився, що доведеться відпустити Осімхена, тому планує втримати Хвічу, щоб побудувати навколо нього новий проєкт.

Агент Кварацхелії поділився вподобаннями 23-річного вінгера: "Ми з його батьком фанати Барси. Я дуже хотів би, щоб він опинився там, хоча сам Хвіча вболіває за Реал".

Кварацхелія став одним з героїв чемпіонського Наполі (14 голів + 14 асистів), а цьому сезоні трішки здав (10 голів + 5 асистів). Нещодавно Наполі вилетів від Барселони в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.