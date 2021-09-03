Наполи потерял чемпиона Европы на ближайшие матчи Серии А
14:30 - Читати українською
Голкипер итальянского Наполи Алекс Мерет получил травму в лагере национальной команды.
Вратарь получил переломы отростков позвонков в поясничном отделе, сообщает Calciomercato.
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Мерет вынужден пропустить 2-3 недели. Он не только не поможет сборной Италии в сентябрьских матчах квалификации к ЧМ-2022, но и пропустит центральный поединок 3-го тура Серии А против Ювентуса. После вынужденной паузы врачи Наполи изучат состояние кипера повторно.
В нынешнем сезоне Алекс Мерет провел 2 матча в итальянском первенстве, 1 из них – "сухой".
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