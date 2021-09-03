Вратарь получил переломы отростков позвонков в поясничном отделе, сообщает Calciomercato.

Интер рассчитывает бесплатно увести Инсинье

Мерет вынужден пропустить 2-3 недели. Он не только не поможет сборной Италии в сентябрьских матчах квалификации к ЧМ-2022, но и пропустит центральный поединок 3-го тура Серии А против Ювентуса. После вынужденной паузы врачи Наполи изучат состояние кипера повторно.

В нынешнем сезоне Алекс Мерет провел 2 матча в итальянском первенстве, 1 из них – "сухой".

No Ronaldo, no party, дебют Мессі в тіні Мбаппе, крах Арсенала, Челсі показав зуби на Анфілді – огляд вікенду