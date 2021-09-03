Наполі втратив чемпіона Європи на найближчі матчі Серії А
14:30 - Читать на русском
Голкіпер італійського Наполі Алекс Мерет зазнав травми в таборі національної команди.
Воротар отримав переломи відростків хребців у поперековому відділі, повідомляє Calciomercato.
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Мерет змушений пропустити 2-3 тижні. Він не тільки не допоможе збірній Італії у вересневих матчах кваліфікації до ЧС-2022, а й пропустить центральний поєдинок 3-го туру Серії А проти Ювентуса. Після вимушеної паузи лікарі Наполі вивчать стан кіпера повторно.
У нинішньому сезоні Алекс Мерет провів 2 матчі в італійській першості, 1 із них – "сухий".
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