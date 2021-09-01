Интер рассчитывает бесплатно увести Инсинье
Вингер сборной Италии и Наполи Лоренцо Инсинье стал трансферной целью Интера.
Интер пытался купить 30-летнего итальянца уже этим летом, но сумма в 25 млн евро показалась миланцам слишком большой, ведь у Инсинье заканчивается контракт в конце нынешнего сезона.
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По информации Calciomercato, действующий чемпион Италии не отказался от идеи подписать капитана Наполи. Правда, теперь Интер хочет переманить победителя Евро-2020 бесплатно.
Инсинье никак не может договориться с Наполи о новом контракте. Футболист хочет получать около 7 млн евро в год, а неаполитанцы удовлетворить такие требования не могут. Именно этим планирует воспользоваться Интер.
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