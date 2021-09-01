Интер пытался купить 30-летнего итальянца уже этим летом, но сумма в 25 млн евро показалась миланцам слишком большой, ведь у Инсинье заканчивается контракт в конце нынешнего сезона.

Бенфика усилилась хавбеком Интера перед матчем с Динамо

По информации Calciomercato, действующий чемпион Италии не отказался от идеи подписать капитана Наполи. Правда, теперь Интер хочет переманить победителя Евро-2020 бесплатно.

Инсинье никак не может договориться с Наполи о новом контракте. Футболист хочет получать около 7 млн ​​евро в год, а неаполитанцы удовлетворить такие требования не могут. Именно этим планирует воспользоваться Интер.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было