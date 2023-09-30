Похоже, действующим чемпионам пошел на пользу скандал, в эпицентре которого оказался Виктор Осимхен. После этих событий Наполи прервал безвыигрышную серию, одержав уже две победы, а сам нигериец отличился в каждом из этих матчей. Это сигнал для Реала, с которым партенопейцы сыграют уже во вторник в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

А вот сказка Лечче постепенно завершается. Когда настал черед играть с грандами, команда Роберто Д'Аверсы уже не выглядела грозным оппонентом. Сегодня "волки" пропустили быстрый гол от Эстигора и не слишком старались изменить положение. Наполи спокойно контролировал и мяч, и саму игру.

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После перерыва на поле вышел Осимхен, немного отдыхавший перед ЛЧ, и очень быстро удвоил преимущество, замкнув подачу от Кварацхелии. Так что неаполитанцы получили хорошие условия, чтобы доигрывать в эконом-режиме. Как бы ни кричал и ни нервничал Д'Аверса, "волки" ничего не могли сделать против фаворита. Эффектную точку в матче поставил Джанлука Гаэтано, впервые в этом сезоне получивший игровое время от Руди Гарсии. Воспитанник Наполи сначала забил классным ударом из-за пределов штрафной, а в конце игры заработал пенальти для Политано.

Благодаря этой победе Наполи поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, набрав уже 14 очков. Лечче проиграл второй тур подряд и пока остается седьмым. Однако нужно понимать, что это лишь первый матч 7-го тура, и положение клубов еще может измениться.