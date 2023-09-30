Схоже, чинним чемпіонам пішов на користь скандал, в епіцентрі якого опинився Віктор Осімхен. Після цих подій Наполі перервав безвиграшну серію, здобувши вже дві перемоги, а сам нігерієць відзначився в кожному з цих матчів. Це сигнал для Реала, з яким партенопейці зіграють уже у вівторок в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

А от казка Лечче поступово завершується. Коли настала черга грати з грандами, команда Роберто Д'Аверси вже не мала того грізного вигляду, завдяки якому йшла серед лідерів чемпіонату. Сьогодні "вовки" пропустили швидкий гол від Естігора й не дуже старалися змінити становище. Наполі спокійно контролював і м'яч, і саму гру.

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По перерві на поле вийшов Осімхен, який трішки відпочивав перед ЛЧ, і дуже швидко подвоїв перевагу, замкнувши подачу від Кварацхелії. Тож неаполітанці отримали хороші умови, щоб догравати в економ-режимі. Як би не кричав і не нервував Д'Аверса, "вовки" нічого не могли вдіяти проти фаворита. Ефектну крапку в матчі поставив Джанлука Гаетано, який вперше у цьому сезоні, отримав ігровий час від Руді Гарсії. Вихованець Наполі спочатку забив класним ударом з-за меж штрафного, а наприкінці гри заробив пенальті для Політано.

Завдяки цій перемозі Наполі піднявся на третє місце в турнірній таблиці Серії А, набравши вже 14 очок. Лечче програв другий тур поспіль і поки залишається сьомим. Однак потрібно розуміти, що це лише перший матч 7-го туру, тож становище клубів ще може змінитися.