Наполи на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком Реймса Йенс-Люсом Каюсте. Это событие случилось в его 24-й день рождения. Детали соглашения не раскрываются.

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Согласно Football Italia, Наполи заплатил за игрока 12 млн евро, а сам Каюсте подписал соглашение до лета 2028 года. Йенс-Люс является игроком сборной Швеции, он провёл за национальную команду 15 матчей. Каюсте стал пятым шведским игроком в истории неаполитанского клуба.

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