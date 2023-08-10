Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з хавбеком Реймса Єнс-Люсом Каюсте. Ця подія сталася в його 24-й день народження. Деталі угоди не розкриваються.

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Згідно з Football Italia, Наполі заплатив за гравця 12 млн євро, а сам Каюсте підписав угоду до літа 2028 року. Йенс-Люс є гравцем збірної Швеції, він провів за національну команду 15 матчів. Каюсте став п'ятим шведським гравцем в історії неаполітанського клубу.

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