Нигерийскому форварду Виктору Осимхену дали понять, что он должен сохранять субординацию в Наполи.

Наполи не сумел переиграть Болонью, а Осимхен не реализовал пенальти. В конце матча Руди Гарсия заменил нигерийца на Симеоне. Виктор уходил с поля злым и грубо выразил претензию тренеру: "Почему не в два форварда?"

Осимхен после незабитого пенальти еще и набросился на тренера Наполи

Осимхена могут оштрафовать за такую дерзость, сообщает Il Mattino. Пока клуб решает, что делать, в раздевалке уже провели воспитательную работу. Капитан команды Ди Лоренцо жестко объяснил нападающему, как тот должен себя вести.

Наполи в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, а Осимхен – лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами. В новом чемпионате Виктор отличился тремя результативными ударами.